[目的/ 意义]在当前核心技术识别具有重要研究意义的背景下,从专利引证视角出发,提出了一种将小世界网络特性与主路径分析结合,建立基于专利引证网络的核心技术识别与评价体系。[方法/ 过程] 首先,从引证网络的聚类系数和平均距离两个角度入手,综合评价专利引证网络的小世界特性。然后,通过局部前向搜索、局部后向搜索、全局搜索以及关键路径这4 种不同的主路径方法来识别引证网络中的核心技术,并进行对比分析,最后以石墨烯技术领域为例进行实证研究。[结果/ 结论]结果显示,石墨烯技术网络的聚类系数与平均距离值均符合小世界特性,技术信息间的传递速度快。同时通过对比4 种技术演化路径,发现关键路径相较于其他方法可以识别出更多的核心技术,为产业趋势分析提供丰富的技术信息。