[1]戚 筠 唐 恒 石俊国.基于小世界网络特性的核心技术识别研究*―――以石墨烯为例[J].情报杂志,2020,(02):50.
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基于小世界网络特性的核心技术识别研究*―――以石墨烯为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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50
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Core Technology Identification Based on Small WorldNetwork Characteristics:A Case Study of Graphene
- 作者:
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戚 筠1 唐 恒2 石俊国3
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1. 江苏大学科技信息研究所 镇江 212013;2. 江苏省知识产权研究中心 镇江 212013; 3. 江苏大学财经学院 镇江 212013
- 关键词:
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小世界网络特性; 专利引证; 核心技术; 主路径分析; 关键路径; 石墨烯
- 摘要:
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[目的/ 意义]在当前核心技术识别具有重要研究意义的背景下,从专利引证视角出发,提出了一种将小世界网络特性与主路径分析结合,建立基于专利引证网络的核心技术识别与评价体系。[方法/ 过程] 首先,从引证网络的聚类系数和平均距离两个角度入手,综合评价专利引证网络的小世界特性。然后,通过局部前向搜索、局部后向搜索、全局搜索以及关键路径这4 种不同的主路径方法来识别引证网络中的核心技术,并进行对比分析,最后以石墨烯技术领域为例进行实证研究。[结果/ 结论]结果显示,石墨烯技术网络的聚类系数与平均距离值均符合小世界特性,技术信息间的传递速度快。同时通过对比4 种技术演化路径,发现关键路径相较于其他方法可以识别出更多的核心技术,为产业趋势分析提供丰富的技术信息。
更新日期/Last Update:
1900-01-01