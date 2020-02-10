[目的/ 意义]为实现政务智慧服务建设,各市政府力求解决部门间的信息孤岛问题,但各市政府智慧服务建设水平参差不齐,全国智慧服务一体化建设难以实现。通过信息协同结构城际差异的对比分析,可揭示政务服务信息协同网络建设的规律特征,并进一步探知信息协同建设轨迹及智慧化路径。[方法/ 过程]通过选取智慧服务建设对比鲜明的两个城市为案例,依据现有服务流程构建信息协同网络,基于复杂网络分析中的度、中心性等分析指标,深入对比两市信息协同结构及特征差异。[结果/ 结论]发现政府智慧服务的核心主体类别具有较高相似度,信息协同建设具有一定规律可循,但各市节点度值差距悬殊,层次结构也有较大差异,主要为协同信息量及协同渠道丰富度两方面差距。基于对信息协同结构及特征的对比分析,可窥见政务信息协同建设的发展状态,为政务服务智慧化水平测度及政务信息协同结构优化提供参考。