[目的/ 意义] 当前智慧化的迅速普及导致个人隐私安全性的风险日益加剧,以数据隐私泄露为主的事件常有发生。基于二元论的视角,在泛在智慧环境的大背景下,以企业的隐私策略为研究对象,聚焦企业对于个人隐私的保密策略与披露策略选择( 即企业二元策略),同时考虑隐私保护相关技术投入与企业的管理强度的调节作用(即二元调节)。[方法/ 过程]通过调查并利用SPSS 等工具对242 份个人隐私保护效用问卷数据进行多层回归分析。[结果/ 结论]结果发现:企业对个人隐私的保密策略与个人隐私保护效用存在正向关系;企业对个人隐私的披露策略与个人隐私保护效用存在倒U 型关系;企业的技术投入和管理强度在二元策略与个人隐私保护效用之间均存在显著的正向调节作用,而技术投入的正向调节作用更为显著。