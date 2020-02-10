[目的/ 意义]当公共事件发生后,大众往往通过社会化媒体对事件进行评论沟通。社会交往中人们常受到他人影响,网民对舆情事件的评论是否也受到类似影响值得深究。[方法/ 过程] 以社会影响理论为基础,研究1 对“仁济医院专家被拷走”事件的微博评论进行内容分析,研究舆情评论态度在微博评论区的呈现规律。研究2 以实验法研究不同评论倾向性对受众评论的影响。[结果/ 结论] 研究结果发现不同微博评论区对事件责任归属态度不同,但同一个微博评论区态度倾向总体一致。个体在评论中会受到现有评论的社会影响,在事件责任的认定上表现出从众性,而个体人格独立性具有调节作用。