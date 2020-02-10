[1]赖胜强 唐雪梅.舆情事件中网民评论的社会影响研究*[J].情报杂志,2020,(02):103.
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舆情事件中网民评论的社会影响研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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103
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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On Social Influence of Online Comments in Public Opinion Events
- 作者:
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赖胜强1 唐雪梅2
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1. 重庆理工大学管理学院 重庆 401320;2. 西南政法大学商学院 重庆 401120
- 关键词:
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网络舆情事件; 网络评论; 社会影响理论; 网络用户行为
- 摘要:
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[目的/ 意义]当公共事件发生后,大众往往通过社会化媒体对事件进行评论沟通。社会交往中人们常受到他人影响,网民对舆情事件的评论是否也受到类似影响值得深究。[方法/ 过程] 以社会影响理论为基础,研究1 对“仁济医院专家被拷走”事件的微博评论进行内容分析,研究舆情评论态度在微博评论区的呈现规律。研究2 以实验法研究不同评论倾向性对受众评论的影响。[结果/ 结论] 研究结果发现不同微博评论区对事件责任归属态度不同,但同一个微博评论区态度倾向总体一致。个体在评论中会受到现有评论的社会影响,在事件责任的认定上表现出从众性,而个体人格独立性具有调节作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01