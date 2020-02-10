[目的/ 意义] 智库在美国政策制定过程中扮演重要角色,能够通过多种方式影响决策者的政策偏好和决策选择。研究美国智库影响北极决策的先进经验可以为中国智库提升政策影响力提供借鉴。[方法/ 过程] 选取传统基金会、卡内基国际和平基金会和外交关系委员会三个有代表性的从事北极非传统安全问题研究的美国智库进行考察,三家智库通过对北极问题的长期跟踪研究,满足北极决策需要的研究内容以及多元化的传播策略,积极推动研究成果的传播,以影响北极决策。[结果/ 结论]智库的研究密切配合美国北极实践的情势变化,其观点和建议对官方决策产生了重要影响。中国外交智库可从四个方面借鉴美国智库的经验,提升研究成果的传播能力。包括:树立科学的成果传播观念;研究选题密切结合国家战略需要;统筹利用各类传播渠道;加快成果的国际传播。