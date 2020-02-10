[1]黄 雯 温芳芳.美国智库的成果传播及其对北极决策的影响*―――以传统基金会、卡内基国际和平基金会和外交关系委员会为例[J].情报杂志,2020,(02):27.
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美国智库的成果传播及其对北极决策的影响*―――以传统基金会、卡内基国际和平基金会和外交关系委员会为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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27
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Research Achievement Communication of U. S. Think Tanks and Its Influence onArctic Decision-making: Research Based on the Heritage Foundation, the CarnegieEndowment for International Peace and the Council on Foreign Relations
- 作者:
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黄 雯1 温芳芳2; 3
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1. 武汉大学政治与公共管理学院 武汉 430072;2. 浙江财经大学图书馆 杭州 310018;3. 浙江财经大学文献信息研究所 杭州 310018
- 关键词:
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美国智库; 智库成果; 北极政策; 北极决策; 非传统安全事务; 传播力
- 摘要:
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[目的/ 意义] 智库在美国政策制定过程中扮演重要角色,能够通过多种方式影响决策者的政策偏好和决策选择。研究美国智库影响北极决策的先进经验可以为中国智库提升政策影响力提供借鉴。[方法/ 过程] 选取传统基金会、卡内基国际和平基金会和外交关系委员会三个有代表性的从事北极非传统安全问题研究的美国智库进行考察,三家智库通过对北极问题的长期跟踪研究,满足北极决策需要的研究内容以及多元化的传播策略,积极推动研究成果的传播,以影响北极决策。[结果/ 结论]智库的研究密切配合美国北极实践的情势变化,其观点和建议对官方决策产生了重要影响。中国外交智库可从四个方面借鉴美国智库的经验,提升研究成果的传播能力。包括:树立科学的成果传播观念;研究选题密切结合国家战略需要;统筹利用各类传播渠道;加快成果的国际传播。
更新日期/Last Update:
1900-01-01