[目的/ 意义]养老科技创新是应对人口老龄化的重要途径,识别养老科技学科体系不仅是研究的需要,也是指导相关领域人才培养的基础。[方法/ 过程]以养老科技研究文献为数据源,通过建立WoS 学科分类与国务院学位委员会学科分类之间的映射,构建养老科技学科体系;然后运用社会网络分析方法识别核心学科,并对核心学科的研究态势进行分析。[结果/ 结论]研究发现:养老科技具有三层学科体系结构;养老科技核心学科为生物化学与分子生物学、计算机科学、跨学科应用、神经科学、公共、环境、职业健康,药理学和药剂学;在养老科技核心学科的研究方面,我国无论发文数量,还是科学影响力都与其他国家存在差距,应该加强国际合作,提升在养老科技核心学科方面的研究水平。