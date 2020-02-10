[1]胡绍君 郑彦宁 成 颖.学术期刊评价方法研究进展*[J].情报杂志,2020,(02):169.
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学术期刊评价方法研究进展*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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169
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Research Progress on Academic Journal Evaluation Methods
- 作者:
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胡绍君1; 2 郑彦宁3 成 颖1
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 东北石油大学图书馆 大庆 163318;3. 中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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期刊评价方法; 基于感知的期刊评价; 基于引文的期刊评价; 混合评价; 元评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]对国内外最新期刊评价方法进行梳理,了解研究进展,有助于学界理清期刊评价发展的方向和趋势,为完善期刊评价与管理实践、推动期刊评价方法革新提供科学依据。[方法/ 过程]以国外文献为重点,兼顾近几年国内的最新研究,根据一定的筛选标准对60 篇与学术期刊评价方法相关的优质文献进行了内容分析,按预设的主题对相关内容全面梳理。[结果/ 结论]将学术期刊评价方法分为基于感知的期刊评价、基于引文的期刊评价、混合评价和元评价四类,发现了目前学术期刊评价方法研究在方法运用、期刊选择、数据来源、数据整合、效度保证、结果呈现等六个方面存在的一些特征,对现有研究存在的问题和未来发展趋势进行了讨论。
更新日期/Last Update:
1900-01-01