[1]胡绍君 郑彦宁 成 颖.学术期刊评价方法研究进展*[J].情报杂志,2020,(02):169.
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学术期刊评价方法研究进展*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年02期
页码:
169
栏目:
出版日期:
2020-02-10

文章信息/Info

Title:
Research Progress on Academic Journal Evaluation Methods
作者:
胡绍君12 郑彦宁3 成 颖1
1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 东北石油大学图书馆 大庆 163318;3. 中国科学技术信息研究所 北京 100038
关键词:
期刊评价方法基于感知的期刊评价基于引文的期刊评价混合评价元评价
摘要:
[目的/ 意义]对国内外最新期刊评价方法进行梳理,了解研究进展,有助于学界理清期刊评价发展的方向和趋势,为完善期刊评价与管理实践、推动期刊评价方法革新提供科学依据。[方法/ 过程]以国外文献为重点,兼顾近几年国内的最新研究,根据一定的筛选标准对60 篇与学术期刊评价方法相关的优质文献进行了内容分析,按预设的主题对相关内容全面梳理。[结果/ 结论]将学术期刊评价方法分为基于感知的期刊评价、基于引文的期刊评价、混合评价和元评价四类,发现了目前学术期刊评价方法研究在方法运用、期刊选择、数据来源、数据整合、效度保证、结果呈现等六个方面存在的一些特征,对现有研究存在的问题和未来发展趋势进行了讨论。
更新日期/Last Update: 1900-01-01