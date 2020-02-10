[目的/ 意义]对国内外最新期刊评价方法进行梳理,了解研究进展,有助于学界理清期刊评价发展的方向和趋势,为完善期刊评价与管理实践、推动期刊评价方法革新提供科学依据。[方法/ 过程]以国外文献为重点,兼顾近几年国内的最新研究,根据一定的筛选标准对60 篇与学术期刊评价方法相关的优质文献进行了内容分析,按预设的主题对相关内容全面梳理。[结果/ 结论]将学术期刊评价方法分为基于感知的期刊评价、基于引文的期刊评价、混合评价和元评价四类,发现了目前学术期刊评价方法研究在方法运用、期刊选择、数据来源、数据整合、效度保证、结果呈现等六个方面存在的一些特征,对现有研究存在的问题和未来发展趋势进行了讨论。