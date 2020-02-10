[目的/ 意义]“9・11”事件后,为应对恐怖主义对国家安全、国土安全构成的威胁,美国国会迅速颁布《美国爱国者法》,修订对外情报监视法律条款和刑事调查法律条款,强力打破对外情报与执法的法律制度壁垒。[方法/过程]在分析《美国爱国者法》法律条款的基础上,考察了相关的国会提案、辩论记录、修订记录等立法文件,研究了美国国会为跟踪法案落实效果和影响的听证会记录,梳理了美国联邦政府落实法律的规章制度。[结果/ 结论]通过研究发现,打破对外情报与执法壁垒是美国应对恐怖主义威胁的前提,而采取立法措施是打破壁垒的关键。壁垒的打破改变了美国对外情报与执法的工作模式,提升了美国政府对外情报工作效能。