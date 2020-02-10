[1]邓娥荣 任国军.“9・11”后美国打破对外情报与执法壁垒的立法举措[J].情报杂志,2020,(02):16.
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“9・11”后美国打破对外情报与执法壁垒的立法举措()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年02期
页码:
16
栏目:
出版日期:
2020-02-10

文章信息/Info

Title:
On the Legal Measures in Bringing Down the Wall between U. S. ForeignIntelligence and Law Enforcement after 9 / 11
作者:
邓娥荣 任国军
信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003
关键词:
《美国爱国者法》对外情报情报工作情报共享执法壁垒立法
摘要:
[目的/ 意义]“9・11”事件后,为应对恐怖主义对国家安全、国土安全构成的威胁,美国国会迅速颁布《美国爱国者法》,修订对外情报监视法律条款和刑事调查法律条款,强力打破对外情报与执法的法律制度壁垒。[方法/过程]在分析《美国爱国者法》法律条款的基础上,考察了相关的国会提案、辩论记录、修订记录等立法文件,研究了美国国会为跟踪法案落实效果和影响的听证会记录,梳理了美国联邦政府落实法律的规章制度。[结果/ 结论]通过研究发现,打破对外情报与执法壁垒是美国应对恐怖主义威胁的前提,而采取立法措施是打破壁垒的关键。壁垒的打破改变了美国对外情报与执法的工作模式,提升了美国政府对外情报工作效能。
更新日期/Last Update: 1900-01-01