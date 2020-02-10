[目的/ 意义]专利知识是创新的重要资源。利用本体技术有效地整合产品创新所需的专利知识资源,形成面向产品创新的专利知识库框架,方便和引导企业创新人员对相关专利知识的检索和利用,以促进企业产品的创新。[方法/ 过程]根据专利知识结构层,从产品的需求、功能、作用原理、结构、实例5 个方面,基于本体的方法,研究了产品专利隐性知识本体的构建,同时结合专利显性知识构建面向产品创新的专利知识库框架。[结果/ 结论]通过本体的构建,提出了包括专利数据管理、语义检索、产品专利隐性知识管理、产品专利显性知识分析等功能模块的产品专利知识库的主界面设计,进而提出包括数据层、本体层、用户层的面向产品创新的专利知识库的架构设计。