[1]崔靖华 包 翔 陆介平 宋余庆 刘桂锋.面向产品创新的专利知识库框架构建研究*[J].情报杂志,2020,(02):140.
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面向产品创新的专利知识库框架构建研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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140
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Construction of Patent Knowledge BaseFramework for Product Innovation
- 作者:
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崔靖华1; 2 包 翔1; 2 陆介平3 宋余庆1; 2 刘桂锋1; 2
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1. 江苏大学科技信息研究所 镇江 212013; 2. 江苏大学图书馆 镇江 212013;3. 镇江高等专科学校国家专利导航试点工程(江苏)研究基地 镇江 212003
- 关键词:
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产品创新; 专利知识库; 本体; 专利知识
- 摘要:
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[目的/ 意义]专利知识是创新的重要资源。利用本体技术有效地整合产品创新所需的专利知识资源,形成面向产品创新的专利知识库框架,方便和引导企业创新人员对相关专利知识的检索和利用,以促进企业产品的创新。[方法/ 过程]根据专利知识结构层,从产品的需求、功能、作用原理、结构、实例5 个方面,基于本体的方法,研究了产品专利隐性知识本体的构建,同时结合专利显性知识构建面向产品创新的专利知识库框架。[结果/ 结论]通过本体的构建,提出了包括专利数据管理、语义检索、产品专利隐性知识管理、产品专利显性知识分析等功能模块的产品专利知识库的主界面设计,进而提出包括数据层、本体层、用户层的面向产品创新的专利知识库的架构设计。
更新日期/Last Update:
1900-01-01