[目的/ 意义]对1994 年中国科学技术情报学会竞争情报分会成立以来至今的中国竞争情报领域研究生教育培养情况进行系统总结,为新时期中国竞争情报研究生教育培养工作怎样继往开来提供参考。[方法/ 过程]框定了研究范围,确定了竞争情报领域研究生论文的认定标准,通过数据库检索、到国家图书馆收集、到重点研究生培养机构收集相结合的方法,收集到1995-2018 年间中国竞争情报领域博士学位论文60 篇、硕士论文691 篇。从年度论文产出、培养机构、指导教师、学位论文作者专业、主要关键词5 个方面进行分析。[结果/ 结论] 通过定量数据全面揭示了1994 年中国科学技术情报学会竞争情报分会成立至今25 年来中国竞争情报领域研究生学位论文产出暨人才培养情况,提供的论文数据信息以及年度论文产出、培养机构、指导教师、学位论文作者专业、主要关键词5 个方面的量化分析对于业内人士具有参考价值。