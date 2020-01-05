[目的/ 意义]全球化在促进资源互通互融的同时,也助长了跨国犯罪的穿透力与破坏力。近年来,欧洲遭遇了恐怖主义的重大打击,“伊斯兰国”及其残余势力直接或间接制造恐袭已成为欧洲社会新常态,加上“基地”组织也有复苏迹象,令欧盟面临严峻而复杂的反恐形势。对欧盟反恐政策进行梳理解析,有助于我国在新形势下开展反恐工作。[方法/ 过程]通过对欧盟反恐政策的比较研究,将隶属于不同类别的不同层次内容进行梳理、提炼并在此基础上进行评析。[结果/ 结论]得出欧盟反恐政策的五大模块:以宏观战略为顶层设计的法律体系;以专业机构为主要抓手的制度架构;以城市反恐为实施重点的综合举措;以国际合作为辅助手段的保障网络,以及以预防激进化为终极目标的社会动员。由此发现,欧盟反恐政策背后是一套“双模式选择”逻辑:“治理模式”上沿袭传统的一体化思路,“反恐理论模式”上采取务实的混合模式。在实践中,诸多做法值得我们借鉴。