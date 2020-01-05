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[1]张运生 陈 瑟 林宇璐.高技术产业专利池技术扩散效应研究*[J].情报杂志,2020,(01):194.
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高技术产业专利池技术扩散效应研究*
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《情报杂志》
[ISSN:
1002-1965
/CN:
61-1167/G3
]
卷:
期数:
2020年01期
页码:
194
栏目:
出版日期:
2020-01-05
文章信息/Info
Title:
On the Technology Diffusion Effect of High-tech Industry Patent Pool
作者:
张运生 陈 瑟 林宇璐
中南大学商学院 长沙 410083
关键词:
专利
;
专利池
;
技术扩散速度
;
技术扩散广度
;
高技术产业
摘要:
[目的/ 意义]该文探讨了高技术产业专利池对池内专利技术扩散速度、广度的促进作用,并分析专利质量对专利池与技术扩散的调节作用,为促进中国企业技术扩散提供新的解决思路。[方法/ 过程]以专利为视角,基于资源依赖、交易成本、创新生态系统等理论,以电子信息行业音视频编解码技术领域的专利与专利池为研究对象进行实证。[ 结果/ 结论] 专利池促进池内专利技术扩散速度,却未促进池内专利技术扩散广度;专利质量正面影响专利技术扩散速度与广度,且负向调节专利池对池内专利技术扩散速度的促进作用;专利加入不同专利池的数量对其技术扩散的影响不显著。
相似文献/References:
[1]李振亚,孟凡生,曹霞.
基于四要素的专利价值评估方法研究[J].
情报杂志,2010,(08):87.
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更新日期/Last Update:
1900-01-01