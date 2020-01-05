[目的/ 意义]从区域专利创造及转化效率两个视角出发,通过构建投入产出效率模型,比较专利结构效率的区域差异。研究区域专利结构分布特征及专利产出效率,对我国实现产业发展水平与创新资源协同分布具有重要意义。[方法/ 过程]基于布局系数分析我国专利结构区域布局,从区域专利创造及转化效率两个阶段视角出发构建投入产出效率模型,进而比较专利结构效率的区域差异。[结果/ 结论]在观测期内外观设计专利的布局系数呈上升趋势,专利结构布局相对集中;发明专利和实用新型专利布局系数虽有所提升,但区域差距相对扩大,区域专利结构分布呈现较分散状态;从动态生产率角度分析,高效率地区基本上聚集或连片分布,专利创造的高效率区域大多聚集在中西部地区,专利运用的高效率区大多聚集在东部沿海区域,我国中部与东北区域是专利整体较为薄弱的部分。