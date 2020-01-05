[目的/ 意义]ESI 是衡量学科世界水平的重要指标,如何提升ESI 学科排名也是当今许多高校学科建设的重点。[方法/ 过程]以ESI 学科分类体系中的地学学科为例,基于InCites 数据库检索出的全球4 254 个地学机构信息,对比ESI 机构被引阈值,遴选出14 个ESI 排名水平、28 个中外样本高校,通过对样本高校在地学学科发表的35 445篇文章进行清理和统计,分析了不同ESI 排名高校的发文量、被引频次、国际和横向合作、论文作者数量特性,研究了各指标与论文被引频次的相关关系,以及中外高校在各指标上的表现差异。[结果/ 结论] 研究表明:国内高校提升ESI 的排名水平,应先提升学校的发文数量,增加论文发表作者的人数,加大与国内外相关机构的合作,提升合作发文的数量,提升合作论文的比例,尤其是国际合作论文比例。为我国高校对标世界一流,理清ESI 学科建设路径,提供参考和借鉴。