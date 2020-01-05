[目的/ 意义]中国经济的高质量发展需要原创性成果的突破,特别是需要颠覆性技术的推动和支撑,因此探寻颠覆性技术的发展路径是一大重要研究趋势。基于技术生命周期视角,对比国内外技术发展过程所表现出的生命周期特征,从而为颠覆性技术的发展提供参考。[ 方法/ 过程] 以中国及国外的高速铁路轨道技术相关专利为样本,针对专利申请增长过程构建Logistic 模型进行拟合,基于实证分析结果探讨国内外高铁轨道技术生命周期特征的具体表现。[结果/ 结论]国外专利申请增长过程表现为多重S 型曲线,相比之下中国仍处于单一S 型曲线的第二成长期,反映出当前中国高铁轨道技术急需实现自我颠覆而进入新的生命周期阶段。