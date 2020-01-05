[目的/ 意义]对国内外反恐情报研究领域研究进展及趋势分析并总结,为反恐情报研究提供参考。[ 方法/过程]基于文献统计方法以及可视化工具,使用CiteSpace V 可视化聚类方法分析涉恐情报核心期刊、核心作者、奠基性文献、核心文献、研究热点以及研究进展。[结果/ 结论]通过研究得出该领域国内学术活跃性弱于国外;我国发文量位居全球第四;国外期刊多分布在政府法律、国际关系、犯罪学、计算机科学以及商业经济等领域中,而国内主要集中在公安情报学、法学、国际关系政治学、经济学等学科领域;国外的重要作者与重要文献侧重于恐怖主义起源、情报体系的构架、情报工作缺陷等方面的研究,反观国内反恐情报研究不够深入,国际活跃度不高,影响力也远不及国外作者;国外的反恐情报研究视野相较于国内更加宽广,国内注重于国外体制、工作模式的研究,偏重于反恐情报的宏观研究,而国外的研究则注重于理论。