[目的/ 意义]学术论文影响力评价是当前科学评价研究的重点。对单篇论文学术生命力进行研究,有助于全面分析学术论文引证数据的特征,发现学术论文的生命起始、活跃期、持续性等特征规律,为基于引证数据动态评价学术论文影响力打下基础。[ 方法/ 过程] 引证数据不仅包含了直接引证数据还包括间接引证数据。该研究以Altmetrics 主题论文为研究对象,采集其历年的引证文献数据(直接引证数据) 和二级引证文献数据( 间接引证数据),并分别从学术论文的响应时间(用于量化生命力的起始)、阶段重要性(用于量化生命力的活跃期)、阶段持续性(用于量化生命力的老化)等三个方面对学术论文的学术生命力进行探讨。[ 结果/ 结论] 研究结果发现:Altmet鄄rics 是当前评价研究关注的热点,其学术论文的学术生命力起始较早;Altmetrics 学术论文引证文献和二级引证文献的生命力活跃期有所差异。在量化学术论文生命力活跃期时,以学术论文引证文献测度值最佳;学术论文的生命力老化随时间具有变化性。