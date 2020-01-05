[1]魏绪秋 李长玲 郭凤娇 于 淼.基于引证数据的单篇论文学术生命力研究*[J].情报杂志,2020,(01):154.
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基于引证数据的单篇论文学术生命力研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年01期
- 页码:
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154
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-01-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Academic Vitality of Single Paper Based on Citation Data
- 作者:
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魏绪秋 李长玲 郭凤娇 于 淼
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山东理工大学科技信息研究所 淄博 255049
- 关键词:
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引证文献; 二级引证文献; 学术生命力; 单篇学术论文; Altmetrics
- 摘要:
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[目的/ 意义]学术论文影响力评价是当前科学评价研究的重点。对单篇论文学术生命力进行研究,有助于全面分析学术论文引证数据的特征,发现学术论文的生命起始、活跃期、持续性等特征规律,为基于引证数据动态评价学术论文影响力打下基础。[ 方法/ 过程] 引证数据不仅包含了直接引证数据还包括间接引证数据。该研究以Altmetrics 主题论文为研究对象,采集其历年的引证文献数据(直接引证数据) 和二级引证文献数据( 间接引证数据),并分别从学术论文的响应时间(用于量化生命力的起始)、阶段重要性(用于量化生命力的活跃期)、阶段持续性(用于量化生命力的老化)等三个方面对学术论文的学术生命力进行探讨。[ 结果/ 结论] 研究结果发现:Altmet鄄rics 是当前评价研究关注的热点,其学术论文的学术生命力起始较早;Altmetrics 学术论文引证文献和二级引证文献的生命力活跃期有所差异。在量化学术论文生命力活跃期时,以学术论文引证文献测度值最佳;学术论文的生命力老化随时间具有变化性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01