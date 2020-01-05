[目的/ 意义]颠覆性创新能够使产业格局发生剧烈变革,是当前研究热点。其形成往往是跨领域竞争的结果,探究跨领域竞争视角下的性能与需求变化对颠覆性创新的影响,对其理论体系完善有着重要意义。[ 方法/ 过程]通过对5 个颠覆成功和5 个颠覆失败案例的不同创新情景进行分析和对比,并从主流领域和新流领域分别探讨。[结果/ 结论]探究跨领域竞争视角下产品竞争对颠覆性创新形成的影响,进而提出7 个主流形式和5 个新流形式,各符合其中之一即可完成颠覆。结论为颠覆性创新的研究工作提供探索,供后续研究人员参考。