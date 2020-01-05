[1]苏 鹏 苏 成 潘云涛.基于多案例对比的颠覆性创新研究*[J].情报杂志,2020,(01):63.
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基于多案例对比的颠覆性创新研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年01期
- 页码:
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63
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-01-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on Disruptive Innovation Based on Multi-case Contrast
- 作者:
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苏 鹏 苏 成 潘云涛
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中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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颠覆性创新; 主流领域; 新流领域; 产品竞争; 多案例研究
- 摘要:
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[目的/ 意义]颠覆性创新能够使产业格局发生剧烈变革,是当前研究热点。其形成往往是跨领域竞争的结果,探究跨领域竞争视角下的性能与需求变化对颠覆性创新的影响,对其理论体系完善有着重要意义。[ 方法/ 过程]通过对5 个颠覆成功和5 个颠覆失败案例的不同创新情景进行分析和对比,并从主流领域和新流领域分别探讨。[结果/ 结论]探究跨领域竞争视角下产品竞争对颠覆性创新形成的影响,进而提出7 个主流形式和5 个新流形式,各符合其中之一即可完成颠覆。结论为颠覆性创新的研究工作提供探索,供后续研究人员参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01