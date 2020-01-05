[1]司谨源.基于地平线扫描的公安情报预警模式构建*[J].情报杂志,2020,(01):56.
点击复制
基于地平线扫描的公安情报预警模式构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年01期
- 页码:
-
56
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-01-05
文章信息/Info
- Title:
-
Establishment of Public Security Intelligence Early Warning ModeBased on Horizon Scanning
- 作者:
-
司谨源
-
中国人民警察大学 廊坊 065000
- 关键词:
-
公安情报; 预警模式; 地平线扫描; 模式构建; 预警流程
- 摘要:
-
[目的/ 意义]面对日新月异的社会环境和科学技术,如何应对处于公安情报预警范围之外的弱信号风险、提高公安机关预警能力,是公安情报研究的重要内容。将地平线扫描与公安情报预警模式相结合,将弥补现有预警模式的不足,对保障公安工作和国家利益有重要意义。[方法/ 过程] 通过分析地平线扫描与公安情报预警的内涵、融合可行性、构成要素,构建了基于地平线扫描的公安情报预警模式,介绍了模式运行流程与应用条件。[结果/ 结论]通过构建基于地平线扫描的公安情报预警模式,能够丰富公安情报预警工作、提高公安情报预警能力,拓展了公安情报工作的研究视角。
更新日期/Last Update:
1900-01-01