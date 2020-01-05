[1]司谨源.基于地平线扫描的公安情报预警模式构建*[J].情报杂志,2020,(01):56.
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基于地平线扫描的公安情报预警模式构建*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年01期
页码:
56
栏目:
出版日期:
2020-01-05

文章信息/Info

Title:
Establishment of Public Security Intelligence Early Warning ModeBased on Horizon Scanning
作者:
司谨源
中国人民警察大学 廊坊 065000
关键词:
公安情报预警模式地平线扫描模式构建预警流程
摘要:
[目的/ 意义]面对日新月异的社会环境和科学技术,如何应对处于公安情报预警范围之外的弱信号风险、提高公安机关预警能力,是公安情报研究的重要内容。将地平线扫描与公安情报预警模式相结合,将弥补现有预警模式的不足,对保障公安工作和国家利益有重要意义。[方法/ 过程] 通过分析地平线扫描与公安情报预警的内涵、融合可行性、构成要素,构建了基于地平线扫描的公安情报预警模式,介绍了模式运行流程与应用条件。[结果/ 结论]通过构建基于地平线扫描的公安情报预警模式,能够丰富公安情报预警工作、提高公安情报预警能力,拓展了公安情报工作的研究视角。

相似文献/References:

[1]洪 磊.21 世纪初英国警务情报工作改革研究[J].情报杂志,2019,(11):78.

更新日期/Last Update: 1900-01-01