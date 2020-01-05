[1]刘英杰 阚宝朋.聚焦科研合作与时间效应双维度的PT-C 指数研究*[J].情报杂志,2020,(01):138.
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聚焦科研合作与时间效应双维度的PT-C 指数研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年01期
- 页码:
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138
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-01-05
文章信息/Info
- Title:
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PT-C -index:Scientific Evaluation under the Co-author Contributionand Time Effect
- 作者:
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刘英杰1 阚宝朋2
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1. 苏州大学传媒学院 苏州 215000;2. 苏州工业园区服务外包职业学院信息工程学院 苏州 215000
- 关键词:
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P 指数; 科研合作; 作者贡献率; 时间效应; 科研评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]平衡作者贡献差异,考虑时间因素的影响作用,提出融合作者合作与时间效应的PT-C指数以提高评价科学性。[方法/ 过程]基于不同贡献度算法特点,以A. M. Abbas 算法计算作者贡献率;以文献被引半衰期作为阈值,赋予特定年份的引用次数权重,二者结合计算PT-C 指数;以35 位作者2007-2016 年文献数据为例,检验PT-C指数评估效果,并系统比较其与H 指数异同点。[结果/ 结论]PT-C指数考虑引用次数、科研合作与时间效应,高效综合质量与数量因素,具有较高的辨识度和敏捷性,能够凸显优质论文影响力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01