[目的/ 意义]平衡作者贡献差异,考虑时间因素的影响作用,提出融合作者合作与时间效应的PT-C指数以提高评价科学性。[方法/ 过程]基于不同贡献度算法特点,以A. M. Abbas 算法计算作者贡献率;以文献被引半衰期作为阈值,赋予特定年份的引用次数权重,二者结合计算PT-C 指数;以35 位作者2007-2016 年文献数据为例,检验PT-C指数评估效果,并系统比较其与H 指数异同点。[结果/ 结论]PT-C指数考虑引用次数、科研合作与时间效应,高效综合质量与数量因素,具有较高的辨识度和敏捷性,能够凸显优质论文影响力。