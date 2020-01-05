[目的/ 意义] 通过实证研究政府回应对公众认知偏差的影响,以为降低公共事件公众认知偏差提供经验证据和政策建议。[方法/ 过程]基于不同利益相关者视角,以中国大陆31 个省份2008-2018 年共341 起公共事件为研究对象,构建政府回应对公众认知偏差影响的动态面板数据模型,运用系统GMM 法开展实证研究。[ 结果/ 结论]话语性回应对公众认知偏差有显著正向影响,加重了公众认知偏差的程度;行动性回应对公众认知偏差有显著负向影响,降低了公众认知偏差的程度;制度性回应对公众认知偏差没有显著影响,与其回应周期较长密切相关。网民参与能够降低公众认知偏差的程度。首发媒体为网络媒体时会增加公众认知偏差的程度。研究从政府、媒体和网民视角为降低公众认知偏差提出了政策建议。