[目的/ 意义]Web2. 0 环境下,传统引文指标已无法满足全面评价期刊影响力的需求,考察Altmetrics 指标与传统引文指标之间的关系,构建基于两种指标的期刊影响力综合评价模型,可为期刊影响力评价提供新的视角。[方法/ 过程]以国际图书情报学期刊为例,通过相关性分析考察AAS 和Mendeley 读者数与传统引文指标之间的关系,筛选合适的底层指标通过主成分分析法构建期刊影响力综合评价模型。[ 结果/ 结论] AAS 和Mendeley 读者数与传统引文指标之间呈正相关,表明将Altmetrics 应用于期刊影响力评价是可行的。传统引文指标与AAS 呈中等程度相关,与Mendeley 读者数呈强相关,说明两种Altmetrics 指标对期刊影响力的测度存在差异。选取影响因子、特征因子、即年指标、SJR、SNIP、H5 指数、AAS 和Mendeley 读者数作为底层指标构建期刊影响力综合评价模型,所有指标被划分为“学术引用因子”“社交传媒因子”和“读者数量因子”3 类。Altmetrics 是对传统引文指标的有效补充,综合使用两种指标可获得更加全面客观的期刊影响力评价结果。