[目的/ 意义] 知识服务创新是地方智库协同创新的关键驱动力,地方智库多主体协同创新的知识服务价值共创活动将决定着协同创新系统的整体功能,研究地方智库协同创新知识服务价值共创机理,为价值共创活动的顺利开展提供理论参考。[方法/ 过程]采用基于扎根理论思想的多案例研究方法,对案例数据进行编码分析,探究政策、技术、经济和法治环境的影响,从“组织―资源―能力”要素的协同来揭示地方智库协同创新知识服务价值共创机理。[结果/ 结论]地方智库协同创新的各主体通过组织、资源和能力协同要素的联合互动和跨界融合,并在外部影响因素的作用下,推动了地方智库协同创新系统中各协同要素的彼此协同促进。地方智库在协同创新系统中发挥优势,并在协同互促中形成地方智库协同创新的整体优势,有利于为地方党政等用户提供高效与高质量的思想成果,以此实现集众智的价值共创。