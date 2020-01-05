[1]姜 景 王文韬.面向突发公共事件舆情的政务抖音研究*―――兼与政务微博的比较[J].情报杂志,2020,(01):100.
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面向突发公共事件舆情的政务抖音研究*―――兼与政务微博的比较()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年01期
页码:
100
栏目:
出版日期:
2020-01-05

文章信息/Info

Title:
Research on Government Douyin for Public Opinion of Public Emergencies:Comparison with Government Microblog
作者:
姜 景 王文韬
安徽大学管理学院 合肥 230601
关键词:
突发公共事件网络舆情政务抖音政务微博矩阵互补
摘要:
[目的/ 意义]随着短视频平台的发展,政务抖音正逐渐成为政务新媒体的新生力量。通过政务抖音与政务微博的比较研究,可以为政府更高效地利用政务新媒体提供决策参考。[方法/ 过程]以中国消防政务微博和政务抖音为研究对象,通过定向采集和非定向采集的方式获取数据资料,然后从发文数量与频率、文本分析、单条“爆点”信息分析三个方面研究中国消防政务微博和政务抖音两个政务新媒体平台的异同。[结果/ 结论]基于比较研究,政务微博和政务抖音在应对突发公共事件舆情时应当实现矩阵互补、联合发声加快信息传播速率;同时根据政务微博和政务抖音的本质特征,利用平台差异提升信息传播效率。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01