[目的/ 意义]我国已经出台系列促进科技金融发展的政策,从政策工具视角对其进行量化分析,揭示现有政策工具选择和应用的特点与不足,并提出相应的政策建议,推动科技金融健康发展。[方法/ 过程]以72 份聚焦科技金融发展的国家和地方政策文件为样本,采用内容分析方法,按照分析框架构建、分析单元划定、政策工具编码、频次统计分析等步骤,借助Maxqda 质性数据分析软件,从基本政策工具和政策作用场域两个维度对样本政策进行量化分析。[结果/ 结论]研究发现,我国促进科技金融发展的政策工具选择中存在部门规章层面的政策工具偏多,法律效力和行业协会层面的政策工具偏少;政策工具结构不均衡,有过溢风险和挤出效应;政策工具的目标取向模糊,缺乏与企业生命周期的匹配等问题,据此提出了优化我国科技金融发展政策的对策和建议。