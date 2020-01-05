[目的/ 意义]机器人产业政策是保障机器人产业高质量发展的战略指南。对机器人产业政策进行量化评价可以为政策的制定、调整、完善提供重要的理论支撑和决策依据。[方法/ 过程] 从情报需求识别、规划、搜集、加工、分析、演示的过程视角对机器人产业政策文本进行量化评价。通过PMC 指数模型,结合文本挖掘,计算出8 项机器人产业政策的PMC 指数,提出政策改进路径,并绘制PMC 曲面图。[ 结果/ 结论] 机器人产业政策总体设计较为合理,其中4 项政策等级为优秀,4 项为可接受。但同时,政策仍存在一些亟待改善的问题:一是政策缺少监管性和诊断性;二是具有长期时效的政策空缺;三是政策工具运用失衡。并针对上述问题,提出对策建议。