[目的/ 意义]安全信息是安全管理的重要支撑点。构造安全信息思维下的事故致因新模型,对修正传统事故致因理论、认识事故本质,以及事故防控意义重大。[方法/ 过程] 首先,以哲学、信息学和行为科学知识为理论基础,构造PAR(Perceive-Analyze-Reply)行为链,提出PAR 事故致因理论。其次,构建PAR 事故致因模型并诠释其内涵。最后,选择“8・12 天津滨海新区爆炸事故”为例,对PAR 事故致因模型进行实证分析。[ 结果/ 结论] 研究表明,基于安全信息思维构建的事故致因模型更具科学性和实践性。PAR 事故致因模型,可为事故防控和分析提供有效的理论依据,可为智慧安全管理提供新思路和现实模型。