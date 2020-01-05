[1]光夏磊 吴 超 王 秉.安全信息思维下的PAR 事故致因模型构建及其实证*[J].情报杂志,2020,(01):179.
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安全信息思维下的PAR 事故致因模型构建及其实证*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年01期
- 页码:
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179
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-01-05
文章信息/Info
- Title:
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Constructand Empirical Study of PAR Accident-causing ModelBased on Safety & Security Information Thinking
- 作者:
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光夏磊1; 2 吴 超1; 2 王 秉1; 2
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1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
- 关键词:
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安全信息; 安全管理; 事故致因理论; PAR 行为链; PAR 事故致因模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]安全信息是安全管理的重要支撑点。构造安全信息思维下的事故致因新模型,对修正传统事故致因理论、认识事故本质,以及事故防控意义重大。[方法/ 过程] 首先,以哲学、信息学和行为科学知识为理论基础,构造PAR(Perceive-Analyze-Reply)行为链,提出PAR 事故致因理论。其次,构建PAR 事故致因模型并诠释其内涵。最后,选择“8・12 天津滨海新区爆炸事故”为例,对PAR 事故致因模型进行实证分析。[ 结果/ 结论] 研究表明,基于安全信息思维构建的事故致因模型更具科学性和实践性。PAR 事故致因模型,可为事故防控和分析提供有效的理论依据,可为智慧安全管理提供新思路和现实模型。
更新日期/Last Update:
1900-01-01