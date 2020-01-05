[1]光夏磊 吴 超 王 秉.安全信息思维下的PAR 事故致因模型构建及其实证*[J].情报杂志,2020,(01):179.
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安全信息思维下的PAR 事故致因模型构建及其实证*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年01期
页码:
179
栏目:
出版日期:
2020-01-05

文章信息/Info

Title:
Constructand Empirical Study of PAR Accident-causing ModelBased on Safety & Security Information Thinking
作者:
光夏磊12 吴 超12 王 秉12
1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
关键词:
安全信息安全管理事故致因理论PAR 行为链PAR 事故致因模型
摘要:
[目的/ 意义]安全信息是安全管理的重要支撑点。构造安全信息思维下的事故致因新模型,对修正传统事故致因理论、认识事故本质,以及事故防控意义重大。[方法/ 过程] 首先,以哲学、信息学和行为科学知识为理论基础,构造PAR(Perceive-Analyze-Reply)行为链,提出PAR 事故致因理论。其次,构建PAR 事故致因模型并诠释其内涵。最后,选择“8・12 天津滨海新区爆炸事故”为例,对PAR 事故致因模型进行实证分析。[ 结果/ 结论] 研究表明,基于安全信息思维构建的事故致因模型更具科学性和实践性。PAR 事故致因模型,可为事故防控和分析提供有效的理论依据,可为智慧安全管理提供新思路和现实模型。

相似文献/References:

[1]王 秉 吴 超 黄 浪 彭忠益.大数据环境下情报主导的国家矿产资源安全管理:范式与平台*[J].情报杂志,2019,(10):111.

更新日期/Last Update: 1900-01-01