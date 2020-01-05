[1]高金虎.一个情报强国的崛起路径*―――以美国为例[J].情报杂志,2020,(01):1.
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一个情报强国的崛起路径*―――以美国为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年01期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-01-05
文章信息/Info
- Title:
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The Path of a Rising Intelligence Power: the American Approach
- 作者:
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高金虎
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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国家安全情报工作; 情报崛起; 情报改革; 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]梳理美国国家安全情报工作的发展历程,分析其走向情报强国的发展路径,为我国发展国家安全情报工作提供借鉴。[方法/ 过程]从梳理美国情报工作的发展历史入手,总结美国建设情报强国的基本规律,吸纳其在情报建设方面的基本经验。[结果/ 结论]建设情报强国,应考虑战争需求、战略环境、制度创新、情报文化等因素对国家安全情报工作发展的影响,形成发展国家安全情报工作的基本路径,力争少走弯路,实现情报工作的跨越式发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01