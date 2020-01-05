[目的/ 意义]网络舆情是利益博弈的结果。因此,从利益相关者角度理解网络舆情有助于科学有效地回应舆情。近年来,利益相关者概念逐渐被引入到网络舆情研究中并逐渐进入主流话语体系。[方法/ 过程]该文基于近20 年跨度的网络舆情利益相关者研究成果,运用文献分析法、比较研究法等研究方法,在对国内外相关研究进行梳理的基础上,讨论了我国网络舆情利益相关者研究的学术史沿革及在此过程中形成的研究范式和多元视角,并对当前研究进行了反思,预测了未来研究走向。[结果/ 结论]研究结果发现,网络舆情利益相关者研究经历了三个阶段,学界对其构成与分类的认识存在分歧,治理范式与权利范式是两种主要研究范式。