[目的/ 意义] 科研数据管理服务是高校图书馆未来业务拓展的新方向,厘清其开发部署的激励因素能够促进服务的形成与发展。[方法/ 过程]从学术记录的规范化,政策法规的约束性,机构战略的规划要求,自下而上的研究者需求四个方面深度分析科研数据管理服务开发部署的激励因素及作用机制。;[结果/ 结论]提出影响科研数据管理服务开发部署的保障条件,包括强化科研人员的学术记录规范化教育健全负责任研究行为机制,完善RDM 政策法规体系;提高RDM 战略目标认知,重视RDM 战略制定与公开;监控研究者需求,寻求更细粒度的RDM 服务模式。