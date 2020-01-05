[1]陈晓燕 贾 珊 何有世.基于深度学习的领域本体构建研究*―――以汽车领域为例[J].情报杂志,2020,(01):174.
点击复制
基于深度学习的领域本体构建研究*―――以汽车领域为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年01期
- 页码:
-
174
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-01-05
文章信息/Info
- Title:
-
Research on Domain Ontology Hierarchical Construction Method Based on Deep Learning―――Taking the Automobile Field as an Example
- 作者:
-
陈晓燕 贾 珊 何有世
-
江苏大学管理学院 镇江 212013
- 关键词:
-
领域本体; 深度学习; 深度神经网络; BIRCH 算法
- 摘要:
-
[目的/ 意义]结合深度学习技术和领域本体研究,提出了基于深度学习的领域本体构建方法,从概念抽取、层级关系构建、属性抽取三个模块,结合人工干预搭建起本体架构。[方法/ 过程] 利用深度神经网络实现领域本体概念识别,以BIRCH 聚类算法划分本体层级关系,采用卷积神经网络结合远程监督抽取实体关系模型,来抽取领域本体属性。[结果/ 结论]以汽车领域评论语料为数据源,搭建起汽车领域本体架构,为领域本体构建提供了一种新思路。
更新日期/Last Update:
1900-01-01