[目的/ 意义]从2012 年开始,我国着手推进国家科技报告资源建设工作,在这过程中,由于科技报告资源类型众多、提交加工环节繁杂、科研机构内部管理不完善、执行标准不统一,以及知识产权保护不到位等原因,使得提交上来的科技报告不规范、资源质量良莠不齐,大大降低了科技报告资源的科技含量和应用价值。为此,该文基于国内科技报告质量管理的实践及理论研究现状,分析其存在问题,就如何进一步提高科技报告资源质量管理提出几点对策建议。[方法/ 过程]采取文献调查法、专家调查法和用户问卷调查法了解国内科技报告的质量现状。[ 结果/ 结论]我国科技报告建设在由资源保藏转向公众服务过程中,现有科技报告无论形式质量还是内容质量都还离用户需求有一定的距离,为此需要进一步加强科技报告质量管理,比如:制订、实施科技报告管理条例; 探索建立利益平衡的内在驱动的质量改善机制; 建立科技报告知识产权保护的质量保障机制; 共建质量联盟协作的科技报告资源质量约束机制; 强化以基层科研机构为主的科技报告质量保证体系,等等。