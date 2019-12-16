[目的/ 意义] 社会舆情从发展历程看经历了传统社会舆情研究、网络舆情研究和当下大数据舆情研究三大阶段。大数据舆情尚未形成完整的研究体系,需要梳理研究现状,从理念和范式的角度反思并推进大数据舆情研究。[方法/ 过程]依托文献计量的方法,借助SATI 和Citespace 软件对目前大数据舆情研究的文献进行分析,从研究主体、内容、主题和热点等维度勾勒该领域的研究现状并揭示存在问题。[结果/ 结论]文章认为“数据”和“技术”是大数据舆情研究的关键生产要素,应当形成基于数据和技术的“新数据-技术范式”驱动下的大数据舆情研究路径。通过打破学科壁垒,营造更加开放合作包容的研究环境助推大数据舆情研究向纵深发展。