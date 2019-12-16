[1]周培源.大数据舆情研究的现状与进路:基于文献计量分析的思考*[J].情报杂志,2019,(12):86.
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大数据舆情研究的现状与进路:基于文献计量分析的思考*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年12期
- 页码:
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86
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-12-16
文章信息/Info
- Title:
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The Status Quo and Path of Big Data Public Opinion Research:Rethinking Based on Bibliometrics
- 作者:
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周培源
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中国长江三峡集团有限公司博士后科研工作站 北京 100038
- 关键词:
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大数据; 舆情研究; 研究范式; 文献计量法; 关键生产要素
- 摘要:
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[目的/ 意义] 社会舆情从发展历程看经历了传统社会舆情研究、网络舆情研究和当下大数据舆情研究三大阶段。大数据舆情尚未形成完整的研究体系,需要梳理研究现状,从理念和范式的角度反思并推进大数据舆情研究。[方法/ 过程]依托文献计量的方法,借助SATI 和Citespace 软件对目前大数据舆情研究的文献进行分析,从研究主体、内容、主题和热点等维度勾勒该领域的研究现状并揭示存在问题。[结果/ 结论]文章认为“数据”和“技术”是大数据舆情研究的关键生产要素,应当形成基于数据和技术的“新数据-技术范式”驱动下的大数据舆情研究路径。通过打破学科壁垒,营造更加开放合作包容的研究环境助推大数据舆情研究向纵深发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01