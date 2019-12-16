[目的/ 意义]专利组合对知识密集型企业强化知识产权保护、持续提高创新绩效具有重要现实意义,已成为企业实施专利管理的基本分析单元。目前专利组合对企业创新绩效作用机制的研究较为缺乏。[方法/ 过程] 基于知识观理论,提出专利组合的规模、多样性和权利范围对企业创新绩效作用机制的理论模型,引入知识整合能力作为中介变量,对99 家计算机、通信和其他电子设备制造业主板企业2009-2017 年的相关数据进行回归分析。[ 结果/ 结论]结果显示专利组合规模和权利范围正向影响企业创新绩效,多样性负向影响企业创新绩效;专利组合规模和权利范围正向影响知识整合能力;知识整合能力对专利组合和创新绩效的中介效应显著。研究结论为企业科学构建和调整专利组合提供了理论借鉴。