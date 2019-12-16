[1]郑素丽 卞秀坤 诸葛凯 张 勇.基于知识整合的专利组合与企业创新绩效关系研究*[J].情报杂志,2019,(12):191.
点击复制
基于知识整合的专利组合与企业创新绩效关系研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年12期
- 页码:
-
191
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-12-16
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Relationship Between Patent Portfolio and InnovationPerformance Based on Knowledge Integration
- 作者:
-
郑素丽 卞秀坤 诸葛凯 张 勇
-
中国计量大学经济与管理学院 杭州 310018
- 关键词:
-
专利管理; 专利组合; 知识整合; 知识产权; 创新绩效
- 摘要:
-
[目的/ 意义]专利组合对知识密集型企业强化知识产权保护、持续提高创新绩效具有重要现实意义,已成为企业实施专利管理的基本分析单元。目前专利组合对企业创新绩效作用机制的研究较为缺乏。[方法/ 过程] 基于知识观理论,提出专利组合的规模、多样性和权利范围对企业创新绩效作用机制的理论模型,引入知识整合能力作为中介变量,对99 家计算机、通信和其他电子设备制造业主板企业2009-2017 年的相关数据进行回归分析。[ 结果/ 结论]结果显示专利组合规模和权利范围正向影响企业创新绩效,多样性负向影响企业创新绩效;专利组合规模和权利范围正向影响知识整合能力;知识整合能力对专利组合和创新绩效的中介效应显著。研究结论为企业科学构建和调整专利组合提供了理论借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01