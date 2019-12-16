[1]张 洋 庞进京 赵旭峰.基于排序空间的学术期刊综合评价指标体系研究*[J].情报杂志,2019,(12):184.
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基于排序空间的学术期刊综合评价指标体系研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年12期
- 页码:
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184
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-12-16
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Index System of Comprehensive Evaluation ofAcademic Journals Based on Ranking Space
- 作者:
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张 洋 庞进京 赵旭峰
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中山大学资讯管理学院 广州 510006
- 关键词:
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期刊评价; 学术地位; 学术质量; 影响力; 流行度; 排序空间
- 摘要:
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[目的/ 意义]目前学术期刊评价缺乏公认权威的评价报告,该研究从指标优化、过程简化和结果解读等视角,探讨学术期刊的学术地位综合评价新思路。[方法/ 过程] 了解学术期刊评价研究现状、现有评价体系的特点和问题,寻求理论依据;根据“学术地位”评价价值取向确定“ 学术质量”“ 影响力”“ 流行度”评价维度及指标,构建基于排序空间的综合评价模型;以图情学、艺术学和林学类期刊为样本进行实证研究以检验评价效果。[结果/ 结论]该研究构建的基于排序空间的学术期刊综合评价模型,评价效果良好;相比“影响力”“流行度”,“学术质量”是衡量一个学术期刊水平和品质的最根本维度;学术期刊等值面分档、散点分布均与实际情况较相符;网络指标具有较好的评价价值,但其数据覆盖不理想。
更新日期/Last Update:
1900-01-01