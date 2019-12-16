[目的/ 意义]目前学术期刊评价缺乏公认权威的评价报告,该研究从指标优化、过程简化和结果解读等视角,探讨学术期刊的学术地位综合评价新思路。[方法/ 过程] 了解学术期刊评价研究现状、现有评价体系的特点和问题,寻求理论依据;根据“学术地位”评价价值取向确定“ 学术质量”“ 影响力”“ 流行度”评价维度及指标,构建基于排序空间的综合评价模型;以图情学、艺术学和林学类期刊为样本进行实证研究以检验评价效果。[结果/ 结论]该研究构建的基于排序空间的学术期刊综合评价模型,评价效果良好;相比“影响力”“流行度”,“学术质量”是衡量一个学术期刊水平和品质的最根本维度;学术期刊等值面分档、散点分布均与实际情况较相符;网络指标具有较好的评价价值,但其数据覆盖不理想。