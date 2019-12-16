[目的/ 意义] 网购用户对于隐私安全威胁的忧虑并未引起实际应对行为,解决用户网络隐私威胁应对悖论问题,从而对减少网购风险与提高用户体验具有重要意义。[方法/ 过程] 对用户网络应对行为进行细分研究,基于应对行为理论引入响应效能与响应成本为调节变量,构建了用户隐私顾虑与网络应对行为关系的理论模型,从而提出假设。运用SPSS、AMOS 对路径与假设进行分析与检验。[结果/ 结论] 实证结果表明:用户的隐私顾虑通过影响用户的保护行为意向,从而使得用户产生网络应对行为(问题聚焦应对行为与情绪聚焦应对行为),保护行为意向在其中起到中介作用。响应效能在保护行为意向与问题聚焦应对行为之间的关系中存在显著的正向调节效应,响应成本在其中虽不存在显著的直接调节作用,但在低响应效能的情况下,响应成本表现出了显著的负向调节作用。