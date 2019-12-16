[1]臧思思 李秀霞 郝玉珊.一种作者贡献值与引用网络相结合的作者影响力排序方法*[J].情报杂志,2019,(12):178.
点击复制
一种作者贡献值与引用网络相结合的作者影响力排序方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年12期
- 页码:
-
178
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-12-16
文章信息/Info
- Title:
-
A Sorting Method of Author Impact Based on the Combination ofAuthor Contribution Value and Reference Network
- 作者:
-
臧思思 李秀霞 郝玉珊
-
曲阜师范大学传媒学院 日照 276826
- 关键词:
-
PageRank; 作者贡献值; 引用网络; 影响力排序
- 摘要:
-
[目的/ 意义]为平衡论文合著作者对文章的贡献差异,从单篇论文的作者贡献差异出发,在作者引用网络的基础上引入作者贡献度,对作者学术影响力进行排序。[方法/ 过程]将论文署名次序反映的作者不同贡献度与作者引用网络相结合,提出一种作者排序新方法―PageRank- weight 算法(简写为,PRw 算法)。并以图书情报学领域41位作者为研究对象,计算其PRw 值,并与h 指数、PageRank 值进行对比。[ 结果/ 结论] 实证研究表明,相比于h 指数、PageRank 值,PRw 算法不仅能够识别该领域的核心作者,而且对作者的区分度高,评估结果更全面准确。
更新日期/Last Update:
1900-01-01