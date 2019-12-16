[目的/ 意义]标准竞争优势的形成实质上是动态能力发挥作用的结果。从过程和内容视角构建基于资源和能力的整合框架,不仅是应对环境不确定性和复杂性的必然选择,也是改善组织绩效的现实要求。[方法/ 过程] 在明晰关键知识构成要素的基础之上,阐述了动态知识管理能力的特征和影响因素。由“知识传导―动态能力―企业成长”的逻辑关系入手,从流程、位置和路径三个层面构建了动态知识管理能力的整合分析框架,揭示了动态知识管理能力的形成机理,并进一步归纳了其提升路径。[结果/ 结论]研究发现,标准知识宽度、标准知识深度与知识整合机制有效解释了动态知识管理能力的提升机理,动态知识管理能力的提升路径主要包括基础层、转化层和应用层,以此为企业获取技术标准竞争优势提供了理论依据。