[目的/ 意义] 为了发挥用户群体互动在抑制社交媒体平台虚假新闻传播时的关键性作用,有效刻画用户群体信息行为与社交媒体平台功能设计之间的复杂关系。[方法/ 过程] 通过建立社交媒体平台与用户群体之间的演化博弈模型,并提出审核和激励机制,运用Matlab 软件对其功能效果进行模拟仿真。[ 结果/ 结论] 结果显示:社交媒体平台可通过设置一定力度的审核和激励机制提高群体互动的质量,并且审核机制的力度和准确性、高质量群体互动的额外成本、奖惩措施的力度等因素对审核和激励机制的作用效果有着重要影响。