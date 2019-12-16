[1]王诣铭 夏志杰 罗梦莹.虚假新闻传播事件中提升社交媒体群体互动质量的博弈研究*[J].情报杂志,2019,(12):98.
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虚假新闻传播事件中提升社交媒体群体互动质量的博弈研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年12期
- 页码:
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98
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-12-16
文章信息/Info
- Title:
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A Game Study on Improving the Quality of User Group Interactionin the Spread of Fake News of Social Media
- 作者:
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王诣铭1 夏志杰1 罗梦莹2
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1. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620;2. 华东师范大学经济与管理学部 上海 200241
- 关键词:
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社交媒体; 虚假新闻; 群体互动质量; 审核激励机制; 演化博弈
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为了发挥用户群体互动在抑制社交媒体平台虚假新闻传播时的关键性作用,有效刻画用户群体信息行为与社交媒体平台功能设计之间的复杂关系。[方法/ 过程] 通过建立社交媒体平台与用户群体之间的演化博弈模型,并提出审核和激励机制,运用Matlab 软件对其功能效果进行模拟仿真。[ 结果/ 结论] 结果显示:社交媒体平台可通过设置一定力度的审核和激励机制提高群体互动的质量,并且审核机制的力度和准确性、高质量群体互动的额外成本、奖惩措施的力度等因素对审核和激励机制的作用效果有着重要影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01