[目的/ 意义]在万物互联和社会化计算背景下,情报工作涉及的领域、目标、需求、手段日益丰富多样,开展情报工作必须平衡各方利益关系,这种背景下情报博弈理论的发展能够帮助情报部门梳理竞争对手、竞争环境的信息,平衡情报工作的投入与产出,适应经济全球化发展对情报工作的新要求。[方法/ 过程] 首先阐述情报博弈的理论基础与内涵,辨析情报博弈的本质特征,接着讨论了情报博弈的类型以及各类型的博弈过程,最后用实例对情报博弈进行介绍和分析。[结果/ 结论]情报博弈能够帮助企业或国家的情报部门在纷繁复杂的信息化时代精准地、有序地开展情报工作,牢牢把握情报工作中的关键要害部分,占据情报对抗的竞争优势,有效的辅助决策。