[1]石皓月 蒋仁爱 石建文.跨国专利申请对中国技术进步的门槛效应研究*[J].情报杂志,2019,(12):60.
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跨国专利申请对中国技术进步的门槛效应研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年12期
- 页码:
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60
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-12-16
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Threshold Effect of International Patent Application onChina’s Technological Progress
- 作者:
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石皓月1 蒋仁爱1; 2; 3 石建文1
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1. 西安交通大学经济与金融学院 西安 710061; 2. 陕西省创新驱动与产业升级研究中心 西安 710061;3. 陕西省西部文化创意产业协同创新中心 西安 710061
- 关键词:
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跨国专利申请; 技术外溢; 技术进步; 信息基础能力; 门槛效应
- 摘要:
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[目的/ 意义]专利是R&D 的主要产出形式,跨国专利申请能够为东道国带来先进的技术知识。在估计26个发达国家通过跨国专利申请外溢到我国29 个省市的R&D 存量的基础上。[ 方法/ 过程] 采用CH 贸易外溢框架研究了跨国专利申请对中国技术进步的外溢效应。[结果/ 结论]面板固定效应结果显示,国内自主R&D 存量、贸易外溢R&D 存量显著促进了中国的技术进步,在东部的促进效应最大,其次是中部和西部,但跨国专利申请带来的技术外溢总体不显著,仅在西部有显著影响。面板门槛回归结果显示,人力资本、制度因素、信息基础能力分别具有三重、单一和双重门槛,当各省市的门槛变量跨越相应的最高门槛值以后,跨国专利申请产生的技术外溢才能显著促进各省市的技术进步。
更新日期/Last Update:
1900-01-01