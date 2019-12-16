[目的/ 意义]专利是R&D 的主要产出形式,跨国专利申请能够为东道国带来先进的技术知识。在估计26个发达国家通过跨国专利申请外溢到我国29 个省市的R&D 存量的基础上。[ 方法/ 过程] 采用CH 贸易外溢框架研究了跨国专利申请对中国技术进步的外溢效应。[结果/ 结论]面板固定效应结果显示,国内自主R&D 存量、贸易外溢R&D 存量显著促进了中国的技术进步,在东部的促进效应最大,其次是中部和西部,但跨国专利申请带来的技术外溢总体不显著,仅在西部有显著影响。面板门槛回归结果显示,人力资本、制度因素、信息基础能力分别具有三重、单一和双重门槛,当各省市的门槛变量跨越相应的最高门槛值以后,跨国专利申请产生的技术外溢才能显著促进各省市的技术进步。