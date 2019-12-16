[目的/ 意义]通过以个人信息共享为形式的知识服务,共享者的决策得以优化。而随着区块链等大数据技术的运用,共享中信息被集中地收集传输、被分散地存储利用,现有共享治理机制难以兼顾共享整体高效与共享者组织有序,这阻碍了共享的知识服务功能的实现。[方法/ 过程] 运用知识治理理论并借鉴域外经验,同时分析了实证中的数据与案例,认为相对于现有机制,知识治理机制更能深度调整共享中的组织与协作关系和知识服务产业化下的信息交易关系,从而促进知识服务。[结果/ 结论]根据该机制,我国应强化对共享者准入退出的监管、对共享者破坏交易秩序的规制、对主体的人格权与共享者的信息数据库的知识产权的划分与保护,从而实现共享整体高效并确保知识服务全程开展;同时将完善内部组织与加强彼此协作等治理职能下放给共享者,从而激励其整合技术与管理优势来满足信息增值与知识创新等知识服务的要求。