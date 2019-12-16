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[1]黄 炜 黄建桥 李岳峰.基于BiLSTM-CRF 的涉恐信息实体识别模型研究*[J].情报杂志,2019,(12):149.
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基于BiLSTM-CRF 的涉恐信息实体识别模型研究*
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《情报杂志》
[ISSN:
1002-1965
/CN:
61-1167/G3
]
卷:
期数:
2019年12期
页码:
149
栏目:
出版日期:
2019-12-16
文章信息/Info
Title:
Research on Entity Identification Model of Terrorism-related InformationBased on BiLSTM-CRF
作者:
黄 炜 黄建桥 李岳峰
湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430070
关键词:
BiLSTM
;
条件随机场
;
命名实体识别
;
涉恐信息
摘要:
[目的/ 意义]由于中文字符语义较为复杂、上下文信息关联较紧密,因此中文命名实体识别难度较大。基于此,提出一种深度学习方法,有效识别涉恐信息实体。[方法/ 过程] 以反恐怖主义信息网获取的全球恐怖主义报道为实验数据集,利用BiLSTM 网络完成语句的上下文关联语义分析并初步预测标注,后接入特征强调的CRF 层依据语法结构添加约束,确保标签预测值的准确性并得到词性标注结果,实现了涉恐信息实体识别。[结果/ 结论] 基于BiLSTM 网络与BiLSTM-CRF 进行两组对比实验,结果表明,基于BiLSTM-CRF 的涉恐信息实体识别模型准确率与召回率均高达90%以上,能有效获取涉恐人员、恐怖主义机构及暴恐实施地点等重要信息。
相似文献/References:
[1]滕青青,吉久明,郑荣廷,等.
基于文献的中文命名实体识别算法适用性分析研究[J].
情报杂志,2010,(09):157.
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更新日期/Last Update:
1900-01-01