[1]范晨虹 谭宇菲.网络舆情事件对城市形象建构的影响研究*[J].情报杂志,2019,(12):114.
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网络舆情事件对城市形象建构的影响研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年12期
页码:
114
栏目:
出版日期:
2019-12-16

文章信息/Info

Title:
A Study of the Impact of Online Public Opinion Eventson the Construction of City Image
作者:
范晨虹12 谭宇菲3
1. 西安外国语大学 西安 710127;2. 中国人民大学 北京 100872;3. 首都经济贸易大学 北京 100070
关键词:
舆情事件城市形象建构模式地域符号
摘要:
[目的/ 意义]消解网络舆情事件对城市形象的负向建构,为优化城市发展的舆论环境、改善城市形象建构的网络生态提供理论借鉴、启发和实践参考。[方法/ 过程]通过案例研究和模型搭建,分析网络舆情事件对城市形象常态化建构产生的冲撞情况、影响程度,及其产生影响的新媒体传播因素,探讨其对城市形象建构的影响。[ 结果/结论]提出网络舆情事件影响下城市形象建构的两种新分析框架,即城市地域符号的“简化”到“填充”模式和从“连续性”到“不连续性”的冲突结构中的城市形象建构模式;指出接受城市形象传播“不连续性”的存在,把握舆情事件的产生条件以化解其对城市形象建构的影响,借“冲突”促“沟通”、建立“认同”,建立城市形象传播更为客观的态度并选择恰当的建构途径。
更新日期/Last Update: 1900-01-01