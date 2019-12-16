[目的/ 意义]消解网络舆情事件对城市形象的负向建构,为优化城市发展的舆论环境、改善城市形象建构的网络生态提供理论借鉴、启发和实践参考。[方法/ 过程]通过案例研究和模型搭建,分析网络舆情事件对城市形象常态化建构产生的冲撞情况、影响程度,及其产生影响的新媒体传播因素,探讨其对城市形象建构的影响。[ 结果/结论]提出网络舆情事件影响下城市形象建构的两种新分析框架,即城市地域符号的“简化”到“填充”模式和从“连续性”到“不连续性”的冲突结构中的城市形象建构模式;指出接受城市形象传播“不连续性”的存在,把握舆情事件的产生条件以化解其对城市形象建构的影响,借“冲突”促“沟通”、建立“认同”,建立城市形象传播更为客观的态度并选择恰当的建构途径。