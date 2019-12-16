[目的/ 意义] 恐怖事件情境下微博信息的有效组织与利用有助于掌握事件发展动态与出现的问题,为事件应对及后续类似事件的防范提供数据支持。[方法/ 过程]该文采用元数据的方式对微博信息进行组织,在都柏林核心( Dublin Core,DC) 元素集的基础上,参考网络信息资源归档的元数据描述框架及全球恐怖事件数据库( GlobalTerrorism Database,GTD)的构建方式,结合恐怖事件的特征、新浪微博信息的呈现形式,提出恐怖事件情境下微博信息元数据描述框架,并利用微博平台上近10 年国内外的100 个恐怖事件信息进行实证研究,基于元数据元素建立并可视化地揭示数据间的关联关系。[结果/ 结论]实证结果证明了该研究所提信息组织方案对微博平台上恐怖事件信息进行组织的有效性,有助于为反恐情报信息工作提供数据来源与支撑。