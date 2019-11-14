[目的/ 意义]科技情报界对情报及其核心概念存在诸多认知偏差,这些认知偏差严重影响了情报工作实践。理清这些认知偏差并加以纠正,将有利于情报事业的发展。[方法/ 过程]从情报概念、情报工作的核心任务、情报工作的起源、情报观四个方面,总结了情报界对情报及其核心概念的认知偏差,分析了具体表现。[结果/ 结论]情报工作是一项有组织、有目的的社会活动。它的基本定位:“耳目、尖兵、参谋”,它的终极目标:维护国家生存与社会发展。纠正对情报工作的认知偏差,我们应该始终坚持其基本定位和终极目标。