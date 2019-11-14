[1]周京艳 吴晨生 付 宏 刘 如 张惠娜.我国科技情报界对情报及其核心概念的认知偏差*[J].情报杂志,2019,(11):15.
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我国科技情报界对情报及其核心概念的认知偏差*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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15
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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The Cognitive Deviation on Information in Science and TechnologyInformation Community in China
- 作者:
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周京艳1; 2 吴晨生1; 2 付 宏1; 2 刘 如2; 3 张惠娜1; 2
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1. 中国科学技术发展战略研究院 北京 100044;2. 北京科技战略决策咨询中心 北京 100044;3. 中国科学技术发展战略研究院 北京 100044
- 关键词:
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情报; 科技情报; 情报工作; 认知偏差
- 摘要:
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[目的/ 意义]科技情报界对情报及其核心概念存在诸多认知偏差,这些认知偏差严重影响了情报工作实践。理清这些认知偏差并加以纠正,将有利于情报事业的发展。[方法/ 过程]从情报概念、情报工作的核心任务、情报工作的起源、情报观四个方面,总结了情报界对情报及其核心概念的认知偏差,分析了具体表现。[结果/ 结论]情报工作是一项有组织、有目的的社会活动。它的基本定位:“耳目、尖兵、参谋”,它的终极目标:维护国家生存与社会发展。纠正对情报工作的认知偏差,我们应该始终坚持其基本定位和终极目标。
更新日期/Last Update:
1900-01-01