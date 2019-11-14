[1]周京艳 吴晨生 付 宏 刘 如 张惠娜.我国科技情报界对情报及其核心概念的认知偏差*[J].情报杂志,2019,(11):15.
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我国科技情报界对情报及其核心概念的认知偏差*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年11期
页码:
15
栏目:
出版日期:
2019-11-14

文章信息/Info

Title:
The Cognitive Deviation on Information in Science and TechnologyInformation Community in China
作者:
周京艳12 吴晨生12 付 宏12 刘 如23 张惠娜12
1. 中国科学技术发展战略研究院 北京 100044;2. 北京科技战略决策咨询中心 北京 100044;3. 中国科学技术发展战略研究院 北京 100044
关键词:
情报科技情报情报工作认知偏差
摘要:
[目的/ 意义]科技情报界对情报及其核心概念存在诸多认知偏差,这些认知偏差严重影响了情报工作实践。理清这些认知偏差并加以纠正,将有利于情报事业的发展。[方法/ 过程]从情报概念、情报工作的核心任务、情报工作的起源、情报观四个方面,总结了情报界对情报及其核心概念的认知偏差,分析了具体表现。[结果/ 结论]情报工作是一项有组织、有目的的社会活动。它的基本定位:“耳目、尖兵、参谋”,它的终极目标:维护国家生存与社会发展。纠正对情报工作的认知偏差,我们应该始终坚持其基本定位和终极目标。
更新日期/Last Update: 1900-01-01