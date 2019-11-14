[1]赵冰峰.中美情报转型与理论变革[J].情报杂志,2019,(11):6.
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中美情报转型与理论变革()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年11期
页码:
6
栏目:
出版日期:
2019-11-14

文章信息/Info

Title:
Sino-US Intelligence Transformation and Theoretical Innovation
作者:
赵冰峰
北京英坦利咨询有限公司 北京 100072
关键词:
特朗普政府情报转型美国安全情报理论国家情报学中国情报学派科学范式情报功能模型
摘要:
[目的/ 意义]美国特朗普政府对中国展开了咄咄逼人的攻势,给中国造成了巨大的冲击,中国情报学界应该为国谋略,为中国国家安全治理提供战略性解决方案。[方法/ 过程]采用逻辑分析方法,对美国情报新政策、美国安全情报理论发展状况、中国情报变革、中国情报理论发展等进行了研究。[结果/ 结论]研究认为,中国在加速情报转型的同时,应推动中国情报学派向科学化研究的范式发展,推动情报理论走“先体系化、后科学化”的道路,并在安全情报理论基础上依托情报功能模型来构建国家情报学,从而集中研究方向,为中国国家情报力量的国际化发育、科学化运筹、网络一体化治理等提供战略性解决方案。

相似文献/References:

[1]张 婧 吴晨生 李 辉 刘彦君 刘 如.新时代我国情报工作面临的机遇与挑战*[J].情报杂志,2019,(11):11.

更新日期/Last Update: 1900-01-01