[1]赵冰峰.中美情报转型与理论变革[J].情报杂志,2019,(11):6.
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中美情报转型与理论变革()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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6
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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Sino-US Intelligence Transformation and Theoretical Innovation
- 作者:
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赵冰峰
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北京英坦利咨询有限公司 北京 100072
- 关键词:
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特朗普政府; 情报转型; 美国安全情报理论; 国家情报学; 中国情报学派; 科学范式; 情报功能模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]美国特朗普政府对中国展开了咄咄逼人的攻势,给中国造成了巨大的冲击,中国情报学界应该为国谋略,为中国国家安全治理提供战略性解决方案。[方法/ 过程]采用逻辑分析方法,对美国情报新政策、美国安全情报理论发展状况、中国情报变革、中国情报理论发展等进行了研究。[结果/ 结论]研究认为,中国在加速情报转型的同时,应推动中国情报学派向科学化研究的范式发展,推动情报理论走“先体系化、后科学化”的道路,并在安全情报理论基础上依托情报功能模型来构建国家情报学,从而集中研究方向,为中国国家情报力量的国际化发育、科学化运筹、网络一体化治理等提供战略性解决方案。
更新日期/Last Update:
1900-01-01