[目的/ 意义]美国特朗普政府对中国展开了咄咄逼人的攻势,给中国造成了巨大的冲击,中国情报学界应该为国谋略,为中国国家安全治理提供战略性解决方案。[方法/ 过程]采用逻辑分析方法,对美国情报新政策、美国安全情报理论发展状况、中国情报变革、中国情报理论发展等进行了研究。[结果/ 结论]研究认为,中国在加速情报转型的同时,应推动中国情报学派向科学化研究的范式发展,推动情报理论走“先体系化、后科学化”的道路,并在安全情报理论基础上依托情报功能模型来构建国家情报学,从而集中研究方向,为中国国家情报力量的国际化发育、科学化运筹、网络一体化治理等提供战略性解决方案。