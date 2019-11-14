[目的/ 意义]关键技术清单是产业科研管理、技术战略决策的基础依据,探索关键技术清单的高效科学研究方法,对认识产业技术体系、部署科技研发与创新合作等具有重要意义。[方法/ 过程] 基于产业专利总体与各类别专利样本构建技术分类码与技术特征词二阶段共现网络,利用技术代码聚类、技术代码节点、技术特征词聚类、特征词节点及节点关联文献文本树进行产业技术结构提取,结合专家嵌入机制,研制五层次产业技术清单;结合技术共现网络特征与专家论证机制,识别与评选产业关键技术。[结果/ 结论]提出了一种基于复合专利共现网络分析结合专家机制的产业关键技术清单研究方法;以中国示范发展工业二氧化碳捕集技术进行实证研究,得到了有效的关键技术清单,应用于产业技术管理实践。