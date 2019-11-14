[目的/ 意义]研究高校综合性社科学报内稿比例与期刊影响力的关系,不仅有利于加强学术交流,提高办刊质量,而且可以防止学术不端。[方法/ 过程]以CSSCI 高校综合性社科学报为研究对象,采用结构方程模型、偏最小二乘法、独立样本t 检验综合进行分析。[结果/ 结论]医研究结果表明,内稿比例与期刊影响力无关;根据载文量大小进行分组,并未发现内稿比例均值有所差异;根据期刊影响力指标如影响因子、被引频次、h 指数进行分组,也未发现期刊影响力不同,内稿比例的均值有显著差异;一流建设大学CSSCI 学报更愿意录用内稿,但是一流建设大学学报的影响力与非一流建设大学并没有本质差异。CSSCI 高校综合性社科学报总体处于良性发展阶段。