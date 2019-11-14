[1]俞立平 万晓云 姜春林 张再杰.高校综合性社科学报内稿比例与学术影响力*[J].情报杂志,2019,(11):134.
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高校综合性社科学报内稿比例与学术影响力*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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134
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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The Proportion of Internal Manuscripts and Journal Influence in UniversitySynthetic Journals of Social Science
- 作者:
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俞立平1; 3 万晓云1 姜春林2 张再杰3
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1. 浙江工商大学数学与统计学院 杭州 310018;2. 大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE 实验室 大连 116024;3. 贵州财经大学中国西部绿色发展战略研究院 贵阳 550025
- 关键词:
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高校综合性社科学报; 内稿比例; 影响因子; h 指数; 被引频次
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究高校综合性社科学报内稿比例与期刊影响力的关系,不仅有利于加强学术交流,提高办刊质量,而且可以防止学术不端。[方法/ 过程]以CSSCI 高校综合性社科学报为研究对象,采用结构方程模型、偏最小二乘法、独立样本t 检验综合进行分析。[结果/ 结论]医研究结果表明,内稿比例与期刊影响力无关;根据载文量大小进行分组,并未发现内稿比例均值有所差异;根据期刊影响力指标如影响因子、被引频次、h 指数进行分组,也未发现期刊影响力不同,内稿比例的均值有显著差异;一流建设大学CSSCI 学报更愿意录用内稿,但是一流建设大学学报的影响力与非一流建设大学并没有本质差异。CSSCI 高校综合性社科学报总体处于良性发展阶段。
更新日期/Last Update:
1900-01-01