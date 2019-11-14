[目的/ 意义]引智创新型高校智库是解决人才单一化和封闭化的一种多主体、跨层次、跨部门的智力引入形式,现有成果在高校智库团队成员配置方面存在不足,解决该问题是构建新型特色智库的重要途径。[方法/ 过程]采用凯利方格技术,由高校智库团队成员个体确定配置指标,随后以理想点效用函数为基础,构建以个性化特点为导向的团队成员配置模型,最后以实际案例验证方法的可行性。[结果/ 结论]高校智库团队成员个体提出的配置标准更符合实际场景,同时智库成员具有多种优势,从最有利于自我角度确定学习标杆,形成的临时群组有利于识别不同类型的优势,解决高校智库团队创新能力欠缺的问题。据此,从构建优势联盟和发挥优势多样性方面提供管理借鉴。