[1]杨 锴 周 岩.引智创新型高校智库团队成员配置方法研究*[J].情报杂志,2019,(11):72.
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引智创新型高校智库团队成员配置方法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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72
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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Matching Method of Think Tank Team Member in IntelligenceAlliance Innovation Type College
- 作者:
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杨 锴1 周 岩2
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1. 南京信息工程大学商学院 南京 210044;2. 洛阳理工学院经济与管理学院 洛阳 471023
- 关键词:
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高校智库; 团队成员; 成员配置; 优选方法
- 摘要:
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[目的/ 意义]引智创新型高校智库是解决人才单一化和封闭化的一种多主体、跨层次、跨部门的智力引入形式,现有成果在高校智库团队成员配置方面存在不足,解决该问题是构建新型特色智库的重要途径。[方法/ 过程]采用凯利方格技术,由高校智库团队成员个体确定配置指标,随后以理想点效用函数为基础,构建以个性化特点为导向的团队成员配置模型,最后以实际案例验证方法的可行性。[结果/ 结论]高校智库团队成员个体提出的配置标准更符合实际场景,同时智库成员具有多种优势,从最有利于自我角度确定学习标杆,形成的临时群组有利于识别不同类型的优势,解决高校智库团队创新能力欠缺的问题。据此,从构建优势联盟和发挥优势多样性方面提供管理借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01